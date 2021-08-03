طبيب يحدد من ينقل عدوى كورونا بين الروس بشكل رئيسي

قال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، على صفحته في "إنستغرام"، إن ما يسمى بـ"الموزعين الفائقين" يتحملون مسؤولية حوالي 80٪ من إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا.

ووفقا له، يمثل هؤلاء الأشخاص في المتوسط ​​20٪ من إجمالي عدد المصابين بالمرض، لكن رغم ذلك لا تظهر عليهم أعراض كوفيد المعروفة.

وأوضح الأخصائي: "على الأرجح ، يكمن سبب ذلك في خصائص وميزات وراثية وبالمناعة، وهو ما يسمح لهم بتحمل عبء فيروسي متزايد دون إلحاق الضرر بالذات، مع حمل الخطر بالنسبة للآخرين".

وأشار الطبيب، إلى أن هذه الفئة من الناس تسمى بـ"الموزعين الفائقين"، ومن الصعب جدا كشفهم وتحديدهم بين الآخرين.

وفي هذا الصدد، أشار الطبيب إلى أهمية التطعيم بلقاحات ضد كوفيد، والالتزام باستخدام وسائل الوقاية الشخصية.

في وقت سابق حث الخبير الذين تعافوا من كوفيد، على تطعيم أنفسهم، لأنه سيجعلهم يتمتعون بالحماية أمام السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي