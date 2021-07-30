أسطورة الجمباز الأمريكية بايلز تضحي بالميداليات "حفاظا على صحتها النفسية"

انسحبت أسطورة الجمباز الأمريكية سايمون بايلزمن أولمبياد طوكيو لتحافظ على صحتها العقلية، ما يدق ناقوس الخطر للرياضيين.

وصلت الأمريكية سايمون بايلز، والتي تعد واحدة من عظماء رياضة الجمباز في التاريخ، إلى طوكيو هذا العام وهي تستهدف حصيلة قياسية من الميداليات. بعد حصولها على أربع ذهبيات في دورة الألعاب الأولمبية السابقة في ريو دي جانيرو عام 2016.

أرادت بايلز تحطيم الرقم القياسي البالغ 5 ذهبيات في دورة أولمبية واحدة للاعبة جمباز، لكنها صدمت العالم بانسحابها من مسابقة كل الأجهزة للفرق، ثم انسحبت أيضا من فردي كل الأجهزة.

وصرحت سايمون باكية: "يجب أن أفعل ما هو مناسب لي وأن أركز على صحتي العقلية، كان الأمر أشبه بمحاربة الشياطين".

انسحاب سايمون يسلط مزيدا من الضوء على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للرياضيين، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن أزمة نفسية يمر بها رياضي كبير خلال البطولات الكبرى.

وقد صرح أسطورة السباحة الأمريكي، مايكل فيلبس، والحائز 23 ميدالية ذهبية، بأنه فكر في الانتحار بعد أولمبياد 2012 بينما كان يعاني الاكتئاب.

كما انسحبت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا من بطولة فرنسا المفتوحة، بعد انقطاعها عن المشاركة في المؤتمرات الصحفية، بهدف حماية صحتها العقلية.

إذا...

ما هي "التقلبات الذهنية" التي يمكن أن تدفع بطلة أسطورة للانسحاب من بطولة بحجم أولمبياد طوكيو؟

وهل يتم إهمال جانب الصحة العقلية وأهميتها وخطورتها عند التعامل مع الرياضيين؟

كل هذا وأسئلة أخرى ناقشناها خلال لقاء اليوم من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، ضيفتا اللقاء كانتا، الكابتن ندين دواني، رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 حاليا، ولاعبة التايكوندو السابقة التي شاركت في 3 دورات ألعاب أولمبية، إضافة للدكتورة رولا عواد بزادوغ، أخصائية الهندسة البشرية من عمان في الأردن.

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