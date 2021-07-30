مؤسسة روسية تنشر أول تقرير عن اختبار المزيج لـ"سبوتنيك" و" أسترازينيكا"

أعلنت مؤسسة الاستثمارات المباشرة الروسية عن نتائج اختبار المزيج من اللقاح الذي قدمته شركة AstraZeneca من جهة، وجرعة أولى للقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد فيروس كورونا من جهة أخرى.

وقد نشرت المؤسسة نتائج أولية للاختبار السريري للمزيج من اللقاحين ضد فيروس كورونا، والذي أجري في جمهورية أذربيجان ولم يظهر الاختبار أية أعراض جانبية خطيرة وحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم.

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وجاء في تقرير نشرته المؤسسة أن الاختبارات بدأت في فبراير الماضي وتم تطعيم 50 شخصا.

وأشار خبراء المؤسسة إلى أن التجربة تجري في إطار برنامج عالمي يشمل بضعة بلدان، بما فيها روسيا والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس.

وأعرب رئيس مؤسسة الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، عن أمل بنجاح الاختبارات في أذربيجان وغيرها من البلدان.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا