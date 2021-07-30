علماء: المسنون ينتجون عددا أكبر من المواد المضادة لفيروس كورونا مقارنة بالشباب

ينتج المسنون بعد التعافي من "كوفيد – 19" عددا أكبر من المواد المضادة لفيروس كورونا، مقارنة بالشباب.

أعلن ذلك الأخصائيون في مختبر شركة "هيليكس" الروسية.

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وأوضح ناطق باسم الشركة أن متوسط كمية الأجسام المضادة IgG لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عاما يزيد ضعفا عما هو عليه لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما. وأضاف أن خطورة المرض تؤثر كذلك على كمية الأجسام المضادة. وتزيد كميتها لدى من تجاوزوا 50 عاما عما هو عليه لدى الشباب في حال الإصابة بشكل خطير من "كوفيد – 19".

ويشهد العلماء كذلك أن معدل الأجسام المضادة يتوقف على الجنس، مع العلم أن المناعة النهائية لدى الرجال تتشكل بعد 45 يوما من الإصابة بالمرض وتبدأ في التلاشي بعد 60 يوما. أما النساء فتزداد لديهم كمية الأجسام المضادة على مدى 60 – 180 يوما.

يذكر أن الشركة أجرت دراستها ضمن 1500 شخص بعمر 18 - 69 عاما قد أصيبوا بـ"كوفيد - 19" دون إظهار أعراض بشكل خفيف أو خطير من "كوفيد – 19".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا