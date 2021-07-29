وزارة الصحة المصرية تشجع على التبرع بالبلازما كل أسبوعين وتستعرض الفوائد

ذكرت وزارة الصحة المصرية أن التبرع بالبلازما كل أسبوع يضمن لصاحبه إجراء فحوصات دورية بالمجان تشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على حالته الصحية.

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ونقلت صحيفة اليوم السابع عن وزارة الصحة والسكان دعوتها من جديد " المواطنين فوق سن 18 عاما إلى المشاركة الفعالة في المشروع القومي للتبرع بالبلازما لتوفير الأدوية المشتقة من البلازما لإنقاذ حياة المرضى".

وأوضحت الوزارة المصرية المختصة أن هذا المشروع يسهم "في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الدم والكبد والكلى والحروق".

وبينت وزارة الصحة المصرية أن كمية البلازما التي يتم التبرع بها، يتم تعويضها عن طريق الإكثار من شرب المياه والسوائل.

وأشارت الدكتورة نيفين النحاس، المشرفة على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، إلى أن التبرع بالبلازما يتم مرة كل أسبوعين وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وحددت أهم فوائد التبرع بالبلازما، وتتمثل في "تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما".

وأفادت الدكتورة نيفين النحاس بأن العمل بمراكز تجميع البلازما يتواصل طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ 8 صباحا حتى الـ 8 مساء.

المصدر: اليوم السابع