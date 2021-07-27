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الوضع الوبائي في الصين بين تطعيم أكثر من 1.5 مليار شخص وتأثير سلالة "دلتا" شديدة العدوى

الصحة

الوضع الوبائي في الصين بين تطعيم أكثر من 1.5 مليار شخص وتأثير سلالة
Reuters
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أفادت وكالة رويترز بأن سكان الصين تلقوا 1.566 مليار جرعة لقاح مضاد لعدوى "كوفيد-19 " حتى يوم 26 يوليو.

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وفي الشأن ذاته، ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أن السلطات المحلية في مدينة نانجينغ، مركز مقاطعة جيانغسو بشرق الصين قالت يوم الثلاثاء إن سلالة الفيروس التي تقف وراء حالات الإصابة الأحدث بـ"كوفيد –"19 في نانجينغ، حُددت على أنها المتحور "دلتا" شديد العدوى.

ورأت دينغ جيه، نائبة مدير مركز المدينة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال مؤتمر صحفي، أن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة في المدينة، يمكن أن يعزى إلى الموقع الخاص لتفشي المرض وطبيعة السلالة شديدة العدوى.

وكانت مدينة نانجينغ، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 9.3 مليون نسمة، قد شهدت زيادات يومية في حالات الإصابة محلية العدوى بـ"كوفيد-19"، منذ أن ثبتت إصابة عدد قليل من عمال المطار الأسبوع الماضي.

وإثر ذلك، أطلقت هذه المدينة جولة ثانية من الاختبارات الشاملة للكشف عن الفيروس وحثت السكان على عدم مغادرة المدينة إلا في حالات الضرورة.

 المصدر: شينخوا + رويترز

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