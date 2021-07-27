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إسرائيل تسجل رقما قياسيا يوميا في عدد الإصابات بكورونا هو الأعلى منذ مارس

الصحة

إسرائيل تسجل رقما قياسيا يوميا في عدد الإصابات بكورونا هو الأعلى منذ مارس
AFP
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نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن وزارة الصحة الإسرائيلية صباح يوم الثلاثاء أن حوالي 2112 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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ووُصف الرقم بأنه الأعلى الذي يتم تسجيله يوميا منذ مارس الماضي، وبزيادة بنحو 700 منذ يوم الأحد، عندما أسفر 1414 اختبارًا عن نتائج إيجابية.

وأفيد بأنه من بين 90513 اختبارا، سجلت 2.32% نتائج إيجابية.

ويعاني حاليا ما يقرب من 138 شخصا من حالات إصابة خطيرة، فيما يوجد 26 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، كما بلغ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم منذ بداية الوباء 6461.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة السياح غير المحصنين بتجنب زيارة إسرائيل وسط تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن موقع "Walla News''، أن الزيادة في الإصابات دفعت إلى تصنيف ست مناطق سكنية، بما في ذلك عدة أحياء في نتانيا، وقاعدة جوية إسرائيلية واحدة، على أنها حمراء بموجب نظام الإشارات الضوئية الخاصة بفيروس كورونا.

المصدر: جيروزاليم بوست

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