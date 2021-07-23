خبراء صينيون سيختبرون عينات دم أخذت من مدينة "ووهان" ما قبل الكشف رسميا عن أول إصابة بكورونا

ذكرت صحيفة "South China Morning Post" أن الخبراء الصينيين يستعدون لاختبار عينات دم من مدينة ووهان للفترة التي سبقت الكشف عن أول حالة إصابة رسمية بـ"كوفيد – 19".

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ولفتت الصحيفة في نفس الوقت إلى أن القواعد المتبعة تقضي بأن دراسة العينات لا يمكن أن تبدأ إلا بعد انتهاء فترة التخزين لمدة عامين.

علاوة على ذلك، لم يوضح ليانج وانيان، المبعوث الصيني في فريق تحقيق منظمة الصحة العالمية، ما إذا كانت دراسات مماثلة ستجري في أجزاء أخرى من البلاد.

المصدر: South China Morning Post