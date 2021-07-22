لمن تعتبر سلالة "دلتا" من الفيروس التاجي المستجد أكثر خطورة؟

أعلن سيرغي خاريتونوف، عالم الأحياء الجزيئية، الباحث في جامعة موسكو، أن سلالة "دلتا" بالنسبة للأشخاص الذين لديهم مناعة بعد التعافي من المرض أو التطعيم ليست أخطر من السلالات الأخرى.

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ويقول خاريتونوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، موضحا، "هذه السلالة تنتشر بين الفئات المعرضة لخطر الإصابة بصورة نشطة جدا. ولكن لا يموت بسببها الأشخاص الذين نشأت عندهم مناعة ضد الفيروس بعد شفائهم من "كوفيد-19" أو الذين تم تطعيمهم. وأما بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وليس لديهم مناعة ضد الفيروس، يمكن أن يموتوا نتيجة إصابتهم بهذه السلالة. لأن الفيروس يصيبهم بسرعة وبكمية كبيرة".

ويذكر أن تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الحكومة الروسية، كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن معدل الوفيات في شهر يونيو 2021 أعلى بنسبة 13.9 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى الإصابة بسلالة "دلتا" من الفيروس التاجي المستجد.

المصدر: نوفوستي