دراسة تظهر سبب عدم تخطي الجرعة الثانية من لقاح "كوفيد-19"

تحفز الجرعة الثانية من لقاح "كوفيد-19" دفعة قوية لجزء من الجهاز المناعي يوفر حماية واسعة من مضادات الفيروسات، وفقا لدراسة قادها باحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد.

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والنتيجة تدعم بقوة الرأي القائل بأنه لا ينبغي تخطي الجرعة الثانية من اللقاح. وقال بالي بوليندران، أستاذ علم الأمراض وعلم الأحياء الدقيقة والمناعة: "على الرغم من فعاليتها البارزة، لا يُعرف الكثير عن كيفية عمل لقاحات الحمض النووي الريبوزي بالضبط. لذلك قمنا بسبر الاستجابة المناعية التي يسببها أحدها بتفصيل رائع".

والدراسة، التي نُشرت في 12 يوليو في مجلة Nature، صُممت لمعرفة تأثير اللقاح، الذي تسوقه شركة فايزر، على العديد من مكونات الاستجابة المناعية.

وقام الباحثون بتحليل عينات الدم من الأفراد الذين تم حقنهم باللقاح. وشرعوا بحساب الأجسام المضادة، وقياس مستويات بروتينات الإشارات المناعية ووصف التعبير عن كل جين منفرد في جينوم 242479 نوع وحالة خلايا مناعية منفصلة.

وقال بوليندران: "تم تركيز اهتمام العالم مؤخرا على لقاحات "كوفيد-19"، لا سيما لقاحات الحمض النووي الريبوزي الجديدة".

وأضاف بوليندران: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعطاء لقاحات الحمض النووي الريبوزي للبشر، وليس لدينا أدنى فكرة عن كيفية قيامها بما تقوم به: توفير حماية بنسبة 95% ضد كوفيد-19".

وتقليديا، كان الأساس المناعي الرئيسي للموافقة على اللقاحات الجديدة هو قدرتها على تحفيز الأجسام المضادة المعادلة: البروتينات الفردية، التي يتم إنشاؤها بواسطة الخلايا المناعية المسماة الخلايا البائية، والتي يمكنها ربط نفسها بالفيروس ومنعها من إصابة الخلايا.

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وقيّم بوليندران وزملاؤه ما يجري بين جميع أنواع الخلايا المناعية المتأثرة باللقاح: أعدادها، ومستويات تنشيطها، والجينات التي تعبر عنها والبروتينات والمستقلبات التي تصنعها وتفرزها عند التلقيح.

وكان أحد مكونات الجهاز المناعي الرئيسية التي فحصها بوليندران وزملاؤه هو الخلايا التائية التي تقضي على الخلايا المصابة، والتي لا تلتصق بالجزيئات الفيروسية كما تفعل الأجسام المضادة، بل تقوم بالأحرى بفحص أنسجة الجسم بحثا عن الخلايا الحاملة لعلامات منبهة للعدوى الفيروسية، وعند العثور عليها، تقوم بتمزيق تلك الخلايا.

وبالإضافة إلى ذلك، يُفهم الآن أن الجهاز المناعي الفطري، وهو مجموعة متنوعة من خلايا المستجيب الأول، له أهمية هائلة.

ويشرح بوليندران أنها الحاسة السادسة للجسم، وخلاياها المكونة هي أول من أدرك وجود العامل الممرض.

وعلى الرغم من أنها لا تجيد التمييز بين مسببات الأمراض المنفصلة، إلا أنها نفرز بروتينات تأشير "بندقية البداية" التي تطلق استجابة الجهاز المناعي التكيفي، الخلايا البائية والتائية التي تهاجم أنواعا أو سلالات فيروسية أو بكتيرية معينة.

وخلال الأسبوع أو نحو ذلك الذي يستغرقه الجهاز المناعي التكيفي لينشط، تؤدي الخلايا المناعية الفطرية المهمة الحاسمة للمهمة المتمثلة في منع العدوى الأولية عن طريق التهام، أو إطلاق مواد ضارة، وإن كان ذلك بشكل عشوائي إلى حد ما، في أي شيء يبدو وكأنه الممرض لها.

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ولقاح فايزر، مثل اللقاح الذي صنعته شركة مودرنا، يعمل بشكل مختلف تماما عن اللقاحات الكلاسيكية المكونة من مسببات الأمراض الحية أو الميتة، والبروتينات الفردية أو الكربوهيدرات التي تدرب الجهاز المناعي على التركيز على ميكروب معين والقضاء عليه. وبدلا من ذلك، يحتوي لقاحا فايزر ومودرنا على وصفات وراثية لتصنيع بروتين spike الذي يستخدمه SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19، للالتصاق بالخلايا التي يصيبها.

وفي ديسمبر 2020، بدأ قسم الطب بجامعة ستانفورد في تلقيح الناس بلقاح فايزر. وحفز هذا رغبة بوليندران في تجميع بطاقة تقرير كاملة عن الاستجابة المناعية لها.

واختار الفريق 56 متطوعا سليما وسحبت عينات دم منهم في نقاط زمنية متعددة قبل وبعد اللقطة الأولى والثانية. ووجد الباحثون أن الجرعة الأولى تزيد من مستويات الأجسام المضادة الخاصة بـ SARS-CoV-2، كما هو متوقع، ولكن ليس بقدر ما تفعله الجرعة الثانية. وتقوم الجرعة الثانية أيضا بعمل أشياء لا تفعلها الجرعة الأولى أو بالكاد تفعلها.

وقال بوليندران: "الجرعة الثانية لها تأثيرات مفيدة قوية تتجاوز بكثير تلك التي حققتها الجرعة الأولى. لقد حفزت زيادة متعددة في مستويات الأجسام المضادة، واستجابة رائعة للخلايا التائية التي كانت غائبة بعد الجرعة الأولى وحدها، واستجابة مناعية فطرية محسنة بشكل مذهل".

وبشكل غير متوقع، قال بوليندران، إن اللقاح، لا سيما الجرعة الثانية، تسبب في تعبئة هائلة لمجموعة مكتشفة حديثا من الخلايا المستجيبة الأولى التي عادة ما تكون نادرة وهادئة.

وتم تحديد هذه الخلايا لأول مرة في دراسة لقاح حديثة بقيادة بوليندران، وهي مجموعة فرعية صغيرة من الخلايا الوفيرة بشكل عام تسمى الخلايا الوحيدة التي تعبر عن مستويات عالية من الجينات المضادة للفيروسات، بالكاد تتزحزح استجابة لعدوى "كوفيد-19"الفعلية. لكن لقاح فايزر سببها.

وهذه المجموعة الخاصة من الخلايا الوحيدة، والتي هي جزء من المناعة الفطرية، شكلت فقط 0.01% من جميع خلايا الدم المنتشرة قبل التطعيم. ولكن بعد الجرعة الثانية من لقاح فايزر، تضاعفت أعدادهم 100 مرة لتشكل 1% كاملة من جميع خلايا الدم.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح تصرفهم أقل التهابا ولكنه أصبح مضادا للفيروسات بشكل أكثر كثافة.

وقال بوليندران إنها تبدو قادرة بشكل فريد على توفير حماية واسعة ضد العدوى الفيروسية المتنوعة. وتابع: "إن الزيادة غير العادية في تواتر هذه الخلايا، بعد يوم واحد فقط من التحصين المعزز، أمر مفاجئ. من الممكن أن تكون هذه الخلايا قادرة على القيام بعمل كبح ليس فقط ضد SARS-CoV-2، ولكن ضد الفيروسات الأخرى أيضا".

المصدر: ميديكال إكسبريس