 
مباشر

علماء روس يكتشفون طريقة جديدة فعالة في علاج مرض نقص المناعة

الصحة

علماء روس يكتشفون طريقة جديدة فعالة في علاج مرض نقص المناعة
Gettyimages.ru Jamie Lords / EyeEm
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qv8q

اكتشف علماء المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الرئة والأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة، طريقة جديدة فعالة جدا في علاج مرض نقص المناعة البشرية.

إقرأ المزيد
كيف تؤدي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى تقليص المادة البيضاء في الدماغ؟
كيف تؤدي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى تقليص المادة البيضاء في الدماغ؟


ويشير مصدر في المركز في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أنه "يستحيل الشفاء التام من هذا المرض، لذلك يضطر المصابون به إلى تناول الأدوية مدى الحياة، ما يكون له غالبا آثار سلبية على صحتهم. وأن عقار تينوفوفير، الذي له تأثير سام في الكلى والعظام على المدى الطويل، يستخدم في 90 بالمئة من طرق العلاج المستخدمة. وأما الطريقة الجديدة، فتتضمن في البداية استخدام نظام ثلاثي، بما في ذلك تينوفوفير، وبعد ستة أشهر من تحقيق الفعالية الأولية للعلاج، يتم تحويل المرضى إلى العلاج المزدوج. النظام الغذائي: دولوتغرافير وإمتريسيتابين".

وبما أن الاستجابة المناعية الذاتية ضد فيروس نقص المناعة، تتكون خلال الأشهر الستة الأولى من العلاج، فإن العلاج المزدوج يكون له تأثير قوي يكفي لكبح هذا الفيروس تماما. بحسب المصدر.

ويضيف، ليس لهذه الطريقة آثار سمية فورية أو بعيدة المدى، بل هي فعالة جدا وعلى المدى الطويل.

ويشير المصدر إلى أن هذه الطريقة لم تستخدم سابقا في علاج المرضى، لذلك سجلت رسميا وحصلنا على براءة اختراع رسمية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا