موراشكو: تلف الرئة عند الإصابة بكوفيد بدأ يتطور بسرعة مضاعفة

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن تلف الرئة بشكل شديد وواضح لدى المصابين بكوفيد، بات مؤخرا يظهر خلال 3-4 أربعة أيام، وليس 6-7 أيام، كما كان سابقا.

وأضاف الوزير، في مقابلة تلفزيونية اليوم: "ظهر عدد من الأعراض الجديدة لدى المصابين بعدوى الفيروس التاجي، وأحيانا تتم ملاحظة بعض المظاهر المعوية، وغالبا ما تشاهد مظاهر مشابهة لالتهاب الحلق، وعددا من الأعراض الأخرى. ولكن الشيء الأكثر أهمية، والذي يجب على الأغلب التركيز عليه، أننا كنا في السابق نلاحظ أن تلف الرئة الواضح يظهر في اليوم السادس أو السابع، أما الآن فبات هذا التلف الواضح يظهر في الرئة بحلول اليوم الثالث أو الرابع".

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وقال موراشكو أنه يتم تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى حوالي 2.5% ممن تم تطعيمهم بلقاح ضد الفيروس. كما شدد على أن 95% من هذه الحالات لا تستدعي دخول المستشفى.

وأشار الوزير إلى تسارع انتشار الفيروس بين السكان وتعقيد مسار المرض لدى المرضى. وقال: "يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار طبعا. ولا شك في بدء علاج المريض المبكر بمضادات لفيروسات، يسمح بالخروج من هذا المرض بأقل خسائر للصحة، وغالبا ما ينقذ حياة المريض".

المصدر: تاس