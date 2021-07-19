الجراحون العسكريون الروس يجرون عملية فريدة من نوعها على قلب مريض

أجرى الجراحون العسكريون في مستشفى "فيشنيفسكي" العسكري الروسي عملية جراحية فريدة من نوعها على قلب شرطي من مدينة روستوف على الدون الروسية.

صرح بذلك ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الذي قال: "تمت إزالة ورم ضخم يبلغ ارتفاعه 8 سنتيمترات نما من أذين القلب الأيسر ونزل إلى البطين الأيسر عبر الصمام التاجي".

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تكمن ميزة العملية الجراحية في أن المريض استطاع النجاة والبقاء على قيد الحياة بعد أن توغل الورم في كل أجزاء القلب وكان من المستحيل إزالته باليد ولا بأداة.

ونقلت إدارة الطب في القوات المسلحة الروسية عن رئيس المستشفى العميد الطبيب. ألكسندر يسيبوف قوله:" اضطر جراحو القلب إلى استخراج القلب من صدر المريض ، وقطعه بالكامل وإعادته إلى الصدر. وحدثت أثناء العملية الجراحية وفاة المريض السريرية مرتين".

وأضاف رئيس المستشفى أن العملية الجراحية أجراها فريق من أطباء مستشفى "فيشنيفسكي" بإشراف رئيس قسم أمراض القلب د. ألكسندر ليشوك. وأوضح أن عملية إعادة تأهيل الشرطي تجري على ما يرام. وإنه سيكون جاهزا بعد أسبوع واحد للخروج من المستشفى ليواصل شفاءه في المنزل.

المصدر: تاس