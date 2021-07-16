الصحة المصرية تسلط الضوء على فوائد بلازما الدم العلاجية

عددت مسؤولة في الصحة المصرية فوائد بلازما الدم العلاجية، مشددة على أن التبرع بها لا يتسبب في أي أضرار صحية.

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وأوضحت الدكتورة أمنية محمود، مدير وحدة المتابعة بمشروع البلازما في مصر، أن "البلازما بها مشتقات عديدة تساعد في علاج أمراض سيولة الدم، وأمراض الكلى والكبد والحروق، وأمراض نقص المناعة".

ولفتت في مداخلة تلفزيونية إلى أن "البلازما تساهم في علاج السيولة، وأن المتبرع الدائم يقصد بها التبرع بها كل أسبوعين لضمان توفير البلازما، ويجرى تعويضها وتجديدها كل 48 ساعة، وهذا لا يسبب أي ضرر على صحة الإنسان".

وكشفت الدكتورة أمنية محمود، أن بلازما الدم تساهم في توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، مشيرة من جهة أخرى إلى أن "جهاز فصل البلازما يقوم بفصل الدم عن البلازما، ويعمل أوتوماتيكيا، موضحة أن هناك شروطا معينة لا بد من توافرها في متبرع بلازما الدم".

المصدر: اليوم السابع