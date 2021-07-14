المستشفى الأمريكي في دبي يؤسس أول مركز تدريب للجراحة الروبوتية في الشرق الأوسط وإفريقيا

أعلن المستشفى الأمريكي في دبي عن إنشاء أول مركز للتدريب على الجراحة الروبوتية وأكاديمية تعليمية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وسيكون مركز التدريب والأكاديمية في مقر المستشفى بإمارة دبي وستتخصص الدورات في جميع مجالات الجراحة الروبوتية طفيفة التوغل (RMAS).

ويعتبر المستشفى الأمريكي في دبي، المزود الرائد للرعاية الصحية ونموذج متميز للجراحة الروبوتية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، أول من أنشأ مركز تدريب بالنظام الروبوتي الجراحي "Versius®" من "سي ام آر" للجراحة، كما سيستخدم المستشفى أيضا "Versius®" في العمليات الجراحية طفيفة التوغل.

وتساعد البراعة الروبوتية في "Versius®" على تخلص الجراحين من الإجهاد البدني والعقلي باستخدام أدواتها المتميزة وأدوات التحكم في الرؤية، حيث يسمح تصميمه النموذجي المحمول للجراحين بالجلوس في وضع مستقيم أو الوقوف أثناء الجراحة، مما يضمن الراحة وسهولة العملية، والتخلص من التعب، بالإضافة إلى منع التأثير على النتائج السريرية.

ويشارك مئات الجراحين في تدريبات "سي أم آر" للجراحة في جميع أنحاء العالم.

وستفتح شراكة المستشفى الأمريكي في دبي الأبواب للعديد من الجراحين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لاكتساب الخبرة العملية في "Versius®"، وتوحيد التدريب الجراحي الروبوتي وتقديم برامج الزمالة التي من شأنها تسريع تبني هذه التكنولوجيا في المنطقة.

تم إطلاق نظام "Versius®" من "سي أم آر" للجراحة في عام 2019 وهو يعمل على تغيير عمليات الروبوتات الجراحية على المستوى الدولي، وتستثمر "سي أم آر" للجراحة بشكل كبير في التدريب في أكاديمياتهم العالمية، وتشمل دوراتهم التعلم الإلكتروني "Versius®"، وجلسات تدريب "Versius®" والمحاكاة، والتدريب التعليمي، بالإضافة إلى جلسات التدريب الحي، حيث سيعمل شركاء "سي أم آر" للجراحة مع المستشفى الأمريكي في دبي لتقديم التدريب العملي والمراقبة السريرية.

المصدر: موقع "البيان" الإماراتي