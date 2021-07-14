أخصائي مناعة روسي يشدد على ضرورة ارتداء المطعَمين كمامات واقية

من الضروري أن يرتدي كل من خضعوا للتطعيم كمامات واقية، إذ أن فيروس كورونا يمكن أن يتفشى عن طريقهم بسرعة غير مسبوقة.

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أعلن ذلك أخصائي الحساسية والمناعة الروسي، فلاديمير بوليبوك وأوضح أن شخصا مطعما يمكن أن يتلقى حتى بعد التطعيم جرعة من الفيروس قد تتغلب على المناعة وتصبح سببا للمرض.

وأشار قائلا:" في أغلب الأحيان يصاب المطعمون بفيروس كورونا دون أن تظهر لديهم أية أعراض للمرض ويتحولون بذلك إلى حاملي هذا الفيروس.

وقال إن الكمامة الواقية تقلل من فرصة الإصابة في حال الاتصال المباشر بشخص مصاب بمقدار 25 ضعفا تقريبا. أما ارتداء كمامة واقية من قبل شخص ناقل للفيروس فيقلل، حسب الأخصائي، من فرص إصابة المحيط بمقدار 4 أضعاف.

المصدر: نوفوستي