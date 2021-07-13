أطباء يكشفون عمّن يمكنهم الامتناع عن التطعيم

كشف الأطباء عن الذين يمكنهم الامتناع عن تلقي اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19".



ويشير الدكتور فلاديمير بوليبوك، أخصائي أمراض المناعة والحساسية، في مقابلة مع صحيفة "أر بي كا" الروسية، إلى أن الأشخاص الذين لديهم رد فعل تحسسي لمكونات اللقاحات التي تلقوها سابقا، يمكنهم الامتناع عن التطعيم ضد "كوفيد-19".

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ويقول، يجب الاطلاع قبل التطعيم ضد "كوفيد-19" على أي لقاحات سابقة أو مكوناتها، تظهر لدى الشخص رد فعل تحسسي، ودراسة كل حالة بذاتها".

ويضيف، لأن الفعل التحسسي على المواد الغذائية وحبوب الطلع والغبار لا تعتبر سببا للامتناع عن التطعيم ضد "كوفيد-19". ووفقا له، لا تسبب اللقاحات الروسية المضادة لـ "كوفيد-19" الحساسية، لأن مكوناتها لا "تتقاطع" مع مسببات الحساسية المحتملة، فهي لا تحتوي على مضادات حيوية أو مكونات بيض الدجاج والخميرة.

ومن جانبه يقول الدكتور أندريه كوندراخين، تعتبر ردود الفعل التحسسية مثل وذمة كوينك (Quincke) أو صدمة تأقية، التي ظهرت نتيجة التطعيم ضد مرض ما، من أسباب الامتناع عن التطعيم.

ويقول، "يعتبر ارتفاع درجة الحرارة فوق 40 درجة مئوية، رد فعل عام وقوي بعد التطعيم. ويحصل هذا خلال ثلاثة أيام بعد التطعيم بلقاحات غير نشطةـ أو في اليوم الخامس وإلى اليوم الخامس عشر بعد التطعيم بلقاح نشط".

المصدر: نوفوستي