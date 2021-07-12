طبيب روسي يشرح لماذا يتمتع لقاح "كوفيفاك" بشعبية واسعة في روسيا

شرح رئيس قسم التشخيص في شركة "الطب" الروسية بموسكو ، مكسيم تيرسكي، لماذا يتمتع لقاح "كوفيفاك" الروسي ضد فيروس كورونا بشعبية فائقة لدى الروس.

وذلك في حديث أدلى به يوم 12 يوليو لوكالة "برايم" الروسية.

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وحسب الطبيب يمكن تفسير هذا الأمر بأن لقاح "كوفيفاك" لا يقضي بتلقي جرعتين كشرط رئيسي للتطعيم ويكفي أن يتلقى الإنسان جرعة واحدة ليشعر بالحماية من فيروس كورونا على الرغم من أنه يمكن أن يتلقى كذلك جرعة ثانية إذا أراد.

وهناك سبب آخر وهو ،حسب الطبيب، يعود إلى صعوبة الحصول على اللقاح المذكور لإنه لا يزال على قيد الاختبارات السريرية. ويضطر الروس إلى البحث عن هذا اللقاح في مراكز التطعيم، إذ أن إنتاجه لا يزال محدودا إلى حد الآن على الرغم من أن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن بدء استخدام "كوفيفاك" في حملة التطعيم التي تجري في العاصمة الروسية.

فيما يتعلق بسلبيات وإيجابيات اللقاح فمن الصعب ذكرها لعدد محدود من الناس خضعوا للتطعيم به.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن لقاح "كوفيفاك" انتهى في مركز التطعيم "زدوروفايا موسكفا" بعد مرور فترة أقل من يوم واحد من بدء التطعيم به، مشيرة إلى 850 جرعة توفرت في المركز المذكور ومراكز أخرى، أما عدد الراغبين في تلقيه فزاد بكثير عن الموجود. لذلك شهدت مراكز التطعيم طوابير طويلة يشكلها عشاق لقاح "كوفيفاك".

يذكر أن لقاح "كوفيفاك" اخترعه العلماء في مركز "تشوماكوف" الروسي للوبائيات وقد تم تسجيله في روسيا الربيع الماضي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا