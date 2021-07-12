عالم فيروسات: ما من خيار إلا التطعيم ضد كورونا أو ارتداء بدلة رواد الفضاء!

أكد سيرغي نيتيسوف، رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية بجامعة نوفوسيبيرسك الروسية، أن الوقاية من "كوفيد -19" لا تتأتى من دون التطعيم إلا بارتداء بدلة رواد الفضاء.

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وشدد العالم المتحصص، عضو الأكاديمية الروسية للعلوم على أن الشخص إذا أراد حماية نفسه من "كوفيد – 19" من دون الالتزام بارتداء قناع ومن دون تطعيم، فما عليه إلا ارتداء بدلة رواد الفضاء.

وقال عالم الفيروسات: "هذه التكنولوجيا معروفة منذ فترة طويلة، بدلة الفضاء مزودة بمصفيات. ولكن الأمر مختلف إذا كنت تعمل، وإذا كان طفلك يرتاد روضة الأطفال... بالمناسبة، الأطفال هم أحد أهم العوامل في انتشار العدوى، لأنهم يذهبون إلى حضانة ومدارس من دون أقنعة تنفس".

وأشار العالم إلى أن الطريقة الوحيدة لمكافحة الفيروس التاجي هي "التطعيم ضده في أسرع وقت ممكن، وارتداء الأقنعة حيثما وُجد أشخاص أخرون جنبك، أي أن مصير الوباء يعتمد بشكل مباشر على موقف الناس".

وشدد المختص على أنه "لسبب ما، يؤمن الناس فقط بالأشياء المعقدة، لكنهم لا يعون أن سلوكهم هو العامل الرئيس في أنهم أصيبوا بالعدوى".

المصدر: نوفوستي