الصحة الروسية: روسيا قد تسجل بعض اللقاحات الأجنبية ضد "كورونا"

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن وزارته قد تلقت طلبات بتسجيل بعض اللقاحات الأجنبية ضد فيروس كورونا في روسيا.

وقال الوزير إن تلك اللقاحات "يجب أن تخضع أولا لاختبارات سريرية في بلادنا قبل أن تسجل رسميا".

وكان ميخائيل موراشكو، قد أكد رسميا في وقت سابق أن بعض الشركات الأجنبية قدمت طلبات بتسجيل لقاحاتها في روسيا. فيما رفضت وزارة الصحة تقديم تعليقات أخرى بهذا الشأن.

إقرأ المزيد

وقال الأخصائي الروسي في سوق الأدوية والصيدليات، نيقولاي بيسبالوف، إن روسيا تمتلك 3 لقاحات رسمية مسجلة تعتمد مختلف المنصات التكنولوجية. وإنها قابلة تماما للمنافسة مع اللقاحات الأجنبية، أو تتفوق عليها من حيث الفاعلية والأمان.

ولا تواجه الصناعة الروسية أية مشكلة في إنتاج اللقاحات الوطنية. وعلى سبيل المثال فإن المرافق الإنتاجية الـ7 التابعة لمركز "غاماليا" قادرة على إنتاج حتى 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" كل شهر.

بينما هناك، حسب الأخصائي، فئة محدودة من المواطنين الذين لا يثقون بجودة المنتجات الروسية ويريدون التطعيم بلقاحات أجنبية.

وقال، بيسبالوف:" من المعلوم أن شركة CanSino Biologics الصينية التي تجري اختبارات سريرية للقاحها بالتعاون مع شركة "بيتروفاكس" الروسية قد طلبت تسجيل لقاحها في روسيا، ومعها أيضا شركة Janssen ، بصفتها فرعا من شركة Johnson&Johnson المعروفة".

واستبعد، بيسبالوف أن تقتني الحكومة الروسية لقاحات أجنبية في إطار برنامج المشتريات الحكومية. لذلك يمكن أن يشتريها السكان الروس بأموالهم في المستشفيات والصيدليات الخاصة فقط.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا