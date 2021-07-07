خبير روسي يشير إلى تسجيل إصابات للمرة الثالثة بكورونا حول العالم

أكد كبير الأطباء في مركز "ليدر ميديسين" الطبي الروسي يفغيني تيماكوف، أنه يتم في مناطق متفرقة في العالم تسجيل الإصابة بفيروس كورونا للمرة الثالثة، تكون أكثر حدة في بعض الحالات.

وقال: "هذا يعني أن الفيروس يتجاوز الحواجز المناعية ويصيب بهدوء للمرة الثانية أو الثالثة، وغالبا ما تكون المرة الثالثة أقوى من المرتين السابقتين".

وأشار إلى "خصوصية طفرة "دلتا" الهندية المرتبطة بالموجة الثالثة من المرض في البلاد، وأنه في اليوم السابع إلى الثامن بعد الإصابة، قد تسوء حالة المصاب لدرجة الحاجة إلى العلاج في المستشفى".

وأدرجت منظمة الصحة العالمية أربعة متحورات "سارس CoV-2" على أنها "مثيرة للقلق": وهي (ألفا البريطاني) و(بيتا الجنوب إفريقي) و(غاما البرازيلي) و(دلتا الهندي) الأشد عدوى مرتين قياسا بنسخة ووهان الأم " SARS-CoV-2"، ومع استمرار التحور، أصبح معروفا مؤخرا عن ظهور متغير (دلتا بلس)".

من جهته أشار عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إلى أن 90% من مرضى كورونا في العاصمة مصابون بـ"دلتا".

بدوره، أكد مدير مركز أبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو ألكسندر غينتسبيرغ، أن "الأجسام المضادة التي يوفرها التطعيم بـ(سبوتنيك V) مرتفع بما يكفي للحماية من جميع المتغيرات المعروفة حاليا لفيروس كورونا".

المصدر: "نوفوستي"