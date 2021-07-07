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مركز "شوماكوف" يؤكد فعالية لقاح "كوفيفاك" ضد سلالة "دلتا"

الصحة

مركز
Sputnik
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قال أيدار إيشموخاميتوف مدير عام مركز "شوماكوف" العلمي الروسي، اليوم، إن لقاح "كوفيفاك" المضاد لكوفيد الذي صممه المركز، أثبت فعاليته ضد سلالة "دلتا" لفيروس كورونا.

وأضاف العالم الروسي المعروف: "الدراسات التي تم تنفيذها، أظهرت نتائج مماثلة في الفعالية المناعية للقاح كوفيفاك، ضد فيروس دلتا مقارنة بسلالة ألفا لفيروس كورونا المستجد".

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كوفيفاك..ميزات لقاح كورونا الروسي الثالث

يشار إلى أن لقاح "كوفيفاك" الروسي، هو الثالث في ترتيب التسجيل بعد لقاحي "سبوتنيك V" و"أبيفاك كورونا". وقد سجل رسميا في روسيا يوم 20 فبراير الماضي، وتم إطلاق الإنتاج الصناعي في نهاية مارس، فيما دخل هذا اللقاح  ميدان التداول المدني في موسكو في الأول من يونيو.

المصدر: تاس

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