أكاديمي روسي: متوسط سن المصابين بسلالة "دلتا" ينخفض

ينقل مرضى روس مصابون بالسلالة الهندية لفيروس كورونا أكثر فأكثر إلى المستشفى بسن يتراوح بين 14 و29 عاما.

صرح بذلك الأربعاء 7 يوليو المدير العلمي لمعهد الوبائيات لدى الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) والعضو في الأكاديمية الروسية، ألكسندر غوريلوف، الذي قال إن عمر عدوى فروس كورونا انخفض بقدوم سلالة "دلتا". وتستهدف السلالة الهندية في أغلب الأحيان مَن يتراوح سنهم بين 14 و29 عاما ويتم نقلهم إلى المستشفيات.

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وأوضح أن فئة المرضى بعمر 30–45 عاما شكلت أساسا لمرضى المستشفيات الذين أصابهم فيروس كورونا الخريف الماضي. إلا أن فئات أخرى من الناس أصبحت، حسب الأكاديمي الروسي، كذلك مع الأسف عرضة للسلالة الهندية.

وأشار ألكسندر غوريلوف، إلى أن الشباب لا يمكن أن يعوّلوا على إصابتهم بنوع خفيف من فيروس كورونا لسنهم غير الكبير. وحسب أخصائي الوبائيات فإن الفيروس لا يختار بين الشباب والشيوخ وقد اكتسب سرعة انتشار هائلة. لذلك يسبب إصابات بأنواع خطيرة من العدوى.

يذكر أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كان قد أعلن في وقت سابق أن وباء فيروس كورونا يمر حاليا بمرحلة خطيرة جدا رغم النجاحات التي أحرزها المجتمع الدولي في مجال مكافحته.

المصدر: تاس