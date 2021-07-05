تسجيل علامة تجارية لجيل جديد من لقاح "آبي فاك كورونا"

سجلت هيئة براءة الاختراع الروسية يوم 5 يوليو علامة AURORA-CoV التجارية التي سترمز إلى لقاح "آبي فاك كورونا - إن" الذي تم وضعه في مركز "فيكتور" التابع لهيئة الرقابة الروسية.

أفاد بذلك الاثنين 5 يوليو ناطق باسم المركز.

وجاء في بيان نشرته هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) أن هيئة براءة الاختراع الروسية اتخذت قرارا بتسجيل العلامة التجارية AURORA-CoV واقترحت استخدامها لتسمية جيل جديد للقاح "آبي فاك كورونا – إن" الذي يخضع حاليا لاختبارات سريرية.

Sputnik Kirill Kalinnikov

أما ناطق باسم هيئة براءة الاختراع فصرح للصحفيين أن طلبا بتسجيل العلامة التجارية رفعه مركز "فيكتور" الروسي للفيروسات والتكنولوجيات الأحيائية إلى الهيئة في 18 يوليو عام 2021.

ونقلت هيئة براءة الاختراع عن رئيسها، غريغوري إيفلييف، قوله إن المخترعين الروس لا يكتفون باختراع نموذج واحد من اللقاح". وأضاف قائلا إن الهيئة قد تلقت منذ اندلاع وباء فيروس كورونا ما يزيد عن 30 طلبا بتسجيل اختراع للقاحات جديدة ضد "كوفيد – 19". وقد منحت الهيئة 16 شهادة اختراع. ولا يقدم العلماء الروس، حسب الهيئة، طلبات بتسجيل اختراع مكونات الجرعتين الأولى والثانية للقاح فحسب بل وسبل استخدامه وأشكال مختلف اللقاحات.

وحسب إيفلييف، فإن الحصول على العلامة التجارية للقاح الذي قد تم تسجيله يمنح المركز أفضليات ملموسة عند تسويق منتجها في روسيا وخارجها.

يذكر أن لقاح "آبي فاك كورونا - إن" هو نموذج مطور للقاح الببتيدي "آبي فاك كورونا" ضد فيروس كورونا الذي قد تم تسجيله وبدأ استخدامه في روسيا منذ أبريل الماضي لتطعيم السكان.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد أفادت الأسبوع الماضي بأنها قد تلقت من مركز "فيكتور" الروسي كل المستندات الخاصة بتسجيل لقاحه الثاني وأكدت أن اللقاح الجديد تم وضعه استنادا إلى التكنولوجيا نفسها التي اعتمدها المركز عند وضع لقاحه الأول "آبي فاك كورونا". لكن اللقاح الثاني يقضي، حسب "فيكتور"، باندماج ببتيديْن في ببتيد واحد بغية تبسيط عملية التخليق وسهولة إنتاج اللقاح.

المصدر: إنترفاكس