 
مباشر
عاجل
بوتين أكد استعداد روسيا لمساعدة طاجيكستان على ضوء التوتر في افغانستان

طبيب يسمح لمرضى السكري بتناول الحلوى وكأس من النبيذ الأحمر

الصحة

طبيب يسمح لمرضى السكري بتناول الحلوى وكأس من النبيذ الأحمر
Gettyimages.ru Óscar Lopera Martos / EyeEm
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrd4

سمح الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف لمرضى السكري من النوع الثاني، بتناول الحلويات وشرب كأس من النبيذ الأحمر.


ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن القاعدة الأساسية الأولى لمرضى السكري من النوع الثاني، هي تحديد السعرات الحرارية. بالطبع هناك صيغ معقدة في حساب السعرات الحرارية، ولكن وفقا له، لا حاجة للتعمق في الرياضيات، بل التركيز على الرقم 1800 سعرة حرارية.

إقرأ المزيد
المواد الغذائية الأكثر فائدة لمرضى السكري
المواد الغذائية الأكثر فائدة لمرضى السكري

والنقطة المهمة الثانية، هي حساب الكربوهيدرات التي يمكن ان تحددها أجهزة قياس خاصة. و"لنفرض بعد أكل تفاحة تحتوي على كمية معينة من الكربوهيدرات، على الشخص الامتناع عن تناول المعكرونة أو الأرز. لأنه توجد علاقة مكافئة على الطبيب توضيحها للمريض".

والنقطة المهمة الثالثة، هي التخلي عن السكر الذي ترتبط به مفاهيم عديدة خاطئة. ويضيف إذا كان الشخص يرغب بتناول الحلوى، فعليه عدم استخدام بدائل السكر، ويقول، "صحيح لا يستهلك المريض السكر، لكنه يخدع المستقبلات الذوقية، ما يزيد من إفراز الأنسولين". لذلك ينصح بتناول ملعقة عسل صغيرة أو مكعب من الشوكولاتة الداكنة المحتوية على نسبة عالية من الكاكاو.

ويضيف مياسنيكوف، تسمح المعايير الدولية ليس فقط بتناول قطعة الحلوى، بل وأيضا بشرب كاس من النبيذ الأحمر أو فنجان صغير من مشروب فيه نسبة كحول عالية. كما يمكن تناول المعكرونة الصفراء المصنوعة من أنواع القمح الصلبة، وليس المعكرونة البيضاء. وبالنسبة للفواكه، يجب معرفة مؤشر نسبة السكر. فمثلا العنب والفراولة تحتوي على سعرات حرارية قليلة، لذلك يمكن لمرضى السكري تناولها.

المصدر: فيستي. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا