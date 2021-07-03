طبيبة روسية تنفي ما يشاع عن زيادة عدد المصابين بأمراض وراثية

أعلنت الدكتورة ماريا فورونتسوفا، أن عدد المصابين بأمراض وراثية لم يزدد ، وأصبح بالإمكان اكتشاف هذه الأمراض بفضل طرق التشخيص الحديثة.

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وتقول فورونتسوفا، كبيرة الباحثين في المركز الوطني لبحوث الغدد الصماء التابع لوزارة الصحة الروسية، في حديث لوكالة نوفوستي للأنباء، على هامش المؤتمر التاسع للجمعية الروسية لعلماء الطب الوراثي، "هذا غير صحيح، لأنه لا يمكننا القول إن عدد هؤلاء المرضى في ازدياد. ولكن ازدادت حالات اكتشاف المرضى المصابين بأمراض وراثية. لأن للأمراض الوراثية تكرار محدد بين السكان".

ووفقا لها، هذا التكرار مستقر، ولكي يتغير يجب أن تحدث كارثة ما. والأطباء يستخدمون حاليا أحدث طرق التشخيص، ما أدى إلى زيادة معدل اكتشاف المصابين بأمراض وراثية.

المصدر: نوفوستي