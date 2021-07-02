بحث رائد يحدد نوعا من التوابل يساعد في مكافحة الشيخوخة!

أوضح قسم الأبحاث في جامعة McGill في مونتريال أن "الشيخوخة تزيد من القابلية للإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض"، بما في ذلك التدهور العقلي والسرطان والسكري والتهاب المفاصل.

وفي البحث عن "مركبات طبيعية" للوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، كشف فريق البحث عن فوائد الكركمين، التي توصف بأنها "مادة كيميائية نباتية معزولة من توابل الكركم"، تحتوي على العديد من الخصائص التي تعمل على خرق الشيخوخة.

وعلى سبيل المثال، تحتوي الكركمين على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

وقال الباحثون: "الكركمين لديه إمكانات كبيرة للتطبيقات الصحية. ومع ذلك، فإن فوائد الكركمين مقيدة بتوافره الحيوي المنخفض".

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وأوضح الباحثون في مجلة Drug Metabolism and Transport أنه جرى تطوير الكركمين النانوي بواسطة "الأيونات" و"الترسيب المضاد للمذيبات".

وثبت أن الكركمين - المتوفر كمكمل غذائي - "يقضي على نمو الخلايا السرطانية".

وأثبتت التجارب السريرية الإيجابية الأخرى أن الكركمين يمكن أن يكون فعالا في علاج:

• التصلب المتعدد.

• مرض الكلية.

• متلازمة الأيض.

وبالإضافة إلى إضافة المزيد من الكركمين إلى نظامك الغذائي، من المهم أيضا اتباع نظام غذائي صحي.

وتوصف حمية البحر الأبيض المتوسط ​​بأنها أفضل طريقة لزيادة طول العمر.

وأشارت كلية الطب بجامعة هارفارد إلى أن مثل هذا النظام الغذائي يمكن أن يحمي التيلوميرات - وهي علامة بيولوجية للشيخوخة. وأوضحت "التيلوميرات الأقصر ترتبط بانخفاض متوسط ​​العمر المتوقع وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض مزمنة".

وتتكون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​من الكثير من الفاكهة والخضروات وزيت الزيتون والأسماك والخبز والمعكرونة.

المصدر: إكسبريس