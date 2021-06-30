الرقابة الروسية تنشر توصيات بشأن التصرف في فترة ما بعد التطعيم

نشرت الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) توصيات للمواطنين الروس توضح ما العمل بعد التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا.

وجاء في التوصيات أن بعض المواطنين قد تظهر لديهم ما يسمى بمتلازمة شبيهة بالإنفلونزا حيث ترتفع درجة حرارة الجسم وما إلى ذلك.

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بينما لا يحدث رد فعل كهذا لدى الجميع. لكن إذا حدث ذلك فلا داعي للخوف لأن هذا الأمر طبيعي. ويسمح في هذه الحال بعلاج الأعراض عن طريق تعاطي أدوية خافضة للحرارة ومضادة للالتهابات.

وأوضحت الهيئة أن المناعة الكاملة تتشكل بعد مرور 35 – 42 يوما من التطعيم.

وفي هذا الصدد يتعين على المواطنين توخي الحذر ومراعاة كل الإجراءات الاحترازية حتى لا يصابوا بفيروس كورونا أثناء عمل الجسم على تشكيل المناعة.

يذكر أن اللقاحات الـ4 ضد فيروس كورونا ، بما فيها أول لقاح في العالم "سبوتنيك V "، متاحة في الوقت الراهن للمواطنين الروس. وبإمكانهم اختيار أي لقاح وفقا لتوصيات الطبيب.

المصدر: تاس