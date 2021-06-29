ما الذي يجب عمله إذا كانت نتيجة اختبار "كوفيد-19" إيجابية؟

تقول لاريسا بوبوفيتش، مديرة معهد اقتصاديات الصحة، أن على الشخص الذي تكون لديه نتيجة اختبار "كوفيد-19" إيجابية، استشارة الطبيب، حتى في حالة عدم وجود أعراض المرض.

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وتنصح بوبوفيتش، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، كل شخص تكون عنده نتيجة اختبار "كوفيد-19" إيجابية بمراجعة الطبيب وتلقي العلاج اللازم لحين أن تصبح نتيجة الاختبار سلبية.

وتقول، "تكون نتيجة اختبار "كوفيد-19" عند الكثيرين إيجابية، مع عدم وجود أي أعراض للمرض. ولكن في الواقع هذا يحصل فعلا خلال يومين أو ثلاثة، ولكن بعدها تظهر أعراض حادة للمرض. لذلك من الضروري جدا عندما تكون نتيجة الاختبار إيجابية مراجعة الطبيب فورا لتلقي العلاج اللازم والبقاء تحت الرقابة الطبية كشخص مصاب أو يحتمل إصابته بالمرض".

المصدر: نوفوستي