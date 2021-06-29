الرقابة الروسية: الطقس لا يلعب دورا حاسما في انتشار فيروس كورونا

أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) أن الحر الشديد لا يؤثر على انتشار فيروس كورونا.

تحدث، ميخائيل ليبيديف، الخبير الرائد في مركز CMD الروسي للتشخيص الجزيئي التابع للمعهد المركزي لعلم الأوبئة في هيئة الرقابة على حقوق المستهلكين عن الدور الذي تلعبه الأحوال الجوية في انتشار الفيروس التاجي.

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وقال إن الطقس في الشارع لا يلعب دورا حاسما عند تفشي فيروس كورونا عن طريق القطرات المحمولة جوا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الخبير قوله إن الطريقة الرئيسية لانتشار عدوى فيروس كورونا هي نقله بواسطة القطرات إلى الآخرين عبر الهواء وذلك عند التواصل الوثيق معهم خلال فترة طويلة من الزمن. أما ظروف الطقس فلا تلعب دورا حاسما عند تحقيق الطريقة المذكورة.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الحر الشديد كان بإمكانه أن يساعد في ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا. وذلك نقلا عن الأستاذ المساعد في قسم الأمراض المعدية في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، سيرغي فوزنيسينسكي الذي أشار إلى أن الناس غالبا ما يتجمعون داخل منشآت ومبان تهربا من الحر حيث يزداد احتمال إصابتهم بفيروس كورونا

المصدر: كومسومولسكايا برافدا