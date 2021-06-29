طبيبة توضّح "عدم منطقية" السلالة الهندية من الفيروس التاجي المستجد

أوضحت الدكتورة أولغا كاشوبينا، مؤلفة كتاب "فيروس كورونا- كيف نحمي أنفسنا؟"، أن السلالة الهندية تنتشر أسرع من المتغيرات الأخرى، بسبب خصائصها المرتبطة بفترة حضانتها.





وتشير كاشوبينا، إلى ازدياد الإصابات بمرض "كوفيد -19"، فقد أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، "نحن نواجه سلالة جديدة أكثر عدوى وقاتلة". ووفقا لإحصائيات بلدية موسكو حوالي 90 بالمئة من الإصابات هي بسلالة "دلتا" الهندية.

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وتضيف في حديث لراديو "سبوتنيك"، الفيروس الأكثر عدوى ليس دائمًا الأكثر خطورة.، بل وفقا لها، عادة كلما بدا المرض معديا أكثر، يكون تحمله أسهل. ولكن يبدو أن هذا لا ينطبق على السلالة الهندية.

وتقول، "وفقًا لبعض التقارير، السلالة الهندية أكثر عدوى بنسبة 60 بالمئة ، ومن الصعب تحملها. وتقييم هذا يمكن من خلال الراقدين في المستشفى للعلاج. وهناك بيانات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات المصابين بالسلالة الهندية يزيد 2.6 مرة مقارنة بالسلالة البريطانية التي انتشرت قبل الهندية. لذلك يبدو أن السلالة الهندية أكثر عدوى وأكثر حدة ".

ووفقا لها قد تؤثر فترة الحضانة في سرعة انتشار السلالة الهندية.

وتقول، "وفقا لمعلوماتي، لها فترة حضانة مختلفة، والشخص المصاب ينقل العدوى للآخرين، وبعدها تظهر عليه أعراض المرض. وهؤلاء لا يعزلون أنفسهم بسرعة لأنهم يشعرون بصحة جيدة. لذلك يبدو أن فترة حضانة السلالة الهندية أطول، ولكننا لا نعرف شيئا مؤكدا عن ذلك".

وتقترح كاشوبينا، إجراء دراسة خاصة بالسلالة الهندية للحصول على معلومات مؤكدة، مشيرة إلى أن هذه العملية ليست سريعة. ولا يمكن التمييز بين السلالات باختبارات الإصابة بالفيروس واختبارات الأجسام المضادة.

المصدر: نوفوستي