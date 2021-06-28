عالمة فيروسات أمريكية تتحدث عن لقاحات تصلح لإعادة التطعيم

ذكرت، آنتشا بارانوفا، عالمة الفيروسات الأمريكية روسية الأصل والبروفيسورة في جامعة "جورج مايسون" أن هناك لقاحا روسيا يصلح أكثر من أية لقاحات أخرى لإعادة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقالت إنه يكفي حقنة واحدة من لقاح "سبوتنيك – V" أو لقاح "كويفاك" ليسري مفعول التطعيم مجددا.

إقرأ المزيد

فيما يتعلق بلقاح "سبوتنيك – V" فتم وضعه، حسب البروفيسورة، على أساس النوعين الـ26 والـ5 من الفيروس الغدي البشري. وتضم الجرعة الأولى للقاح سبوتنيك – V" النوع الـ26 من الفيروس الغدي البشري. أما الجرعة الثانية فتضم الفيروس الغدي الخامس.

وهناك احتمال أكثر لظهور الرد المناعي الجيد على الجرعة الأولى التي تتضمن النوع الـ26 من الفيروس الغدي. لذلك من المستحسن إعادة تطعيم القسم الأكبر من الناس بالنوع الـ26 من الفيروس الغدي البشري. أما لقاح "سبوتنيك – لايت" فتم وضعه على أساس النوع الـ 26 بالذات.

وقالت، بارانوفا إن لقاح Johnson & Johnson الذي تم إقراره في الولايات المتحدة لا يختلف جذريا في رأيها عن لقاح "سبوتنيك – لايت" الروسي ويستخدم كذلك لإعادة التطعيم في الولايات المتحدة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا