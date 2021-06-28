بخاخ روسي يحوي أجساما مضادة ضد التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية

أعلن فلاديمير أليشكين، المدير العلمي لمعهد موسكو لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، عن ابتكار رذاذ للأنف يحتوي على مجموعة واسعة من الأجسام المضادة لالتهابات الجهاز التنفسي.





ويشير أليشكين، إلى أن مهمة هذا البخاخ، هي وضع أول حاجز وقائي من التهابات الجهاز التنفسي. "لأن هذا المستحضر يحتوي على "عصارة" من مناعة السكان". وقد يستخدم مستقبلا للوقاية من الفيروس التاجي المستجد أيضا. بحسب (إزفيستيا).

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ويقول، "صنع هذا العقار من دم المتبرعين، لذلك يحتوي على مجموعة واسعة من الأجسام المضادة تعكس مناعة السكان. وتكنولوجيا الحصول على هذا العقار تسمح باستبعاد وجود أي كائنات مجهرية فيه بما فيها الفيروسات".

وتشير (إزفيستيا)، إلى أن العقار أثبت نشاطه الفعال ضد فيروسات الإنفلونزا وفيروسات الهربس والمفطورة (Mycoplasma) والمكورات العنقودية الذهبية ومسببات أمراض السعال الديكي والخناق (الدفتيريا).

ووفقا لأليشكين، من أجل تعزيز المناعة في حالة الإصابة بالعدوى ، يحتاج الجسم إلى وقت، وخلال هذه الفترة "يمكن إدخال الأجسام المضادة إلى الجسم بشكل اصطناعي". مشيرا إلى أن العقار الجديد "هو في الحقيقة علاج ثانوي".

ويضيف، نظرًا لأن المادة الضرورية يحصل عليها من النفايات الناتجة عن عملية فصل الدم إلى مكونات، فيجب ألا يكون البخاخ باهظ الثمن.

المصدر: نوفوستي