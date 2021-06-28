طبيب ينصح بعدم تعريض موضع التطعيم لأشعة الشمس

نصح الدكتور سيرغي بورياسوف، أخصائي أمراض الرئة، مدير عام مستشفى الربو ، بعدم تعريض موضع التطعيم لأشعة الشمس.

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ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة طويلة، يشكل خطورة على الصحة، بسبب الأشعة فوق البنفسجية، التي يمكن أن تسبب الحروق والتهاب الجلد.

ويقول، "التهاب الجلد يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الهيستامين. وهذا عامل قوي جدا، يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي. والحساسية على خلفية التطعيم غير محبذة، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الحالة، ولكي يكون رد فعل الجسم على عملية التطعيم طبيعيا".

ووفقا له، لا يحبذ بعد التطعيم التعرض لأشعة الشمس أو أخذ حمامات شمسية خلال فترة شهر أو أكثر.

ويقول محددا، "ثلاثة أسابيع بعد الجرعة الأولى وأسبوعان بعد الجرعة الثانية. أي خلال فترة تكوّن الأجسام المضادة".

وينصح كل من تلقى التطعيم ويقضي إجازته على ساحل البحر مثلا، أو أي مكان آخر، اتباع نظام يومي صحيح، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم البقاء في الشارع والأماكن المكشوفة فترة طويلة، خاصة في وقت الظهيرة، ويمكنهم البقاء على الشاطئ خلال الفترة من الساعة السادسة ألى العاشرة صباحا، أو بعد السادسة مساء.

ويضيف، يجب أن تكون معهم مضادات الهيستامين لتقليل إفراز الهيستامين وتأثيره السام في الجسم".

المصدر: نوفوستي