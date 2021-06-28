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أخصائية روسية: هل شرب القهوة في الجو الحار ممكن ؟

الصحة

أخصائية روسية: هل شرب القهوة في الجو الحار ممكن ؟
Sputnik Alexey Kudenko
القهوة
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أعلنت الدكتورة أسيات خاشيروفا، أخصائية أمراض القلب وخبيرة التغذية الروسية، أن شرب القهوة في الطقس الحار يتطلب مراعاة احتياطات معينة لكي لا تضر بالصحة.


وتشير الأخصائية في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه قبل شرب القهوة يجب الأخذ بالاعتبار أن للقهوة تأثير مدر للبول، أي اخراج السوائل من الجسم.، والحفاظ في الطقس الحار على توازن المحلول الملحي في الجسم له أهمية كبيرة.

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وتقول، "تسبب القهوة جفاف الجسم. لذلك من الأفضل شرب كوب من الماء مع كل كوب من القهوة".

وتضيف، أما عن كمية القهوة التي يمكن شربها في الطقس الحار، فإن المسألة شخصية، وعلى كل فرد تحديدها وفق حالته. فإذا شعر الشخص بالقلق بعد تناول كوب القهوة وعدم انتظام ضربات القلب، فهذا يعني أن الشخص أفرط في تناول القهوة.

وتشير الأخصائية، إلى أنه يجب الحذر من خلطات القهوة مع المشروبات الصيفية الشهيرة. فمثلا القهوة من مشروبات الطاقة، تزيد من أعباء القلب.

وتقول، "خليط القهوة ومشروب الطاقة- هو عبء إضافي على القلب في الطقس الحار. لأن القلب في مثل هذه الظروف يعمل بصورة مكثفة جدا، لذلك قد يؤدي شرب الخليط إلى عواقب سيئة للجسم".

وتضيف، كما أن لخليط القهوة وعصير البرتقال سعرات حرارية عالية. لذلك يجب اخذ الحذر من شرب القهوة مع مشروبات الصيف الشائعة.

المصدر: نوفوستي

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