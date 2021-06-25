دراسة: أول حالة كورونا ربما ظهرت بالصين في أكتوبر 2019

أشارت دراسة جديدة إلى أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 ربما بدأ الانتشار في الصين في أكتوبر 2019، أي قبل شهرين من رصد أول حالة في مدينة ووهان بوسط البلاد.

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واستخدم باحثون من جامعة كنت البريطانية أساليب علم الحفاظ على البيئة في تقدير أن فيروس كورونا المستجد (سارس-كوف-2) ظهر أول مرة في الصين خلال الفترة من أوائل أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2019، وفقا لبحثهم المنشور في دورية (بلوس باثوجينز).

وقال الباحثون إن أكثر الاحتمالات ترجيحا هو ظهور الفيروس في 17 نوفمبر 2019 وانتشاره عالميا بحلول يناير 2020.

وظهرت أول حالة من فيروس كورونا المستجد، مسجلة رسميا في الصين، في ديسمبر 2019 ، وتم ربطها بسوق هوانان للمأكولات البحرية بمدينة ووهان.

غير أن بعض الحالات المبكرة لم تكن لها صلة بسوق هوانان، مما يعني ضمنيا أن فيروس (سارس-كوف-2) كان ينتشر بالفعل قبل وصوله إلى تلك السوق، حسب الدراسة.

وذكرت دراسة مشتركة نشرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية في نهاية مارس الماضي أنه ربما كانت هناك حالات إصابة بشرية متفرقة قبل ظهور حالات ووهان.

المصدر: رويترز