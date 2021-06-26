طبيبة روسية تكشف مخاطر شرب الجعة في الطقس الحار

وفقا للدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء في مستشفى جامعة موسكو، ينصح دائما بشرب المزيد من السوائل في الطقس الحار. بيد أن هذا لا يشمل الجعة.



وتشير الأخصائية، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن هذه النصائح لا تشمل الجعة لسببين.

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وتقول، "نظريا يمكن شرب الجعة عند الشعور بالعطش، لأن أي مشروب بارد في الجو الحار يكون منعشا. ولكن الجعة مشروب مركز، يسبب انخفاض مستوى السوائل في الخلايا، وزيادة مستواها في المناطق بين الخلايا".

وتضيف موضحة، أي أن الجعة تسبب جفاف الجسم، ليس بصورة مباشرة، ولكن من حيث توزيع السوائل في قطاعات الجسم، ما يؤدي إلى تدهور عملية التمثيل الغذائي ويؤثر سلبا في الحالة الصحية للإنسان.

وتشير بافلوفا، إلى أن الجعة مشروب عالي السعرات الحرارية. وعند شربها أثناء الشعور بالعطش في الطقس الحار، فإنها تسبب زيادة في الوزن والسمنة.

وتقول، "يمكن شرب الجعة عند الشعور بالعطش والجوع. ولكن تأثيرها يكون مؤقتا لأنها تغادر المعدة بسرعة، ما يجعل الإنسان يأكل أطعمة أخرى، ما يؤدي إلى الحصول على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، التي تحفز خطر السمنة".

المصدر: نوفوستي