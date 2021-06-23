الولايات المتحدة.. رصد 500 حالة التهاب بالقلب بعد التطعيم بلقاحات mRNA

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن السلطات الصحية برصد نحو 500 حالة التهاب في العضلة القلبية لدى مراهقين تم تطعيمهم بلقاحات معتمدة على الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA.

وأشارت اللجنة الاستشارية التابعة لمراكز محاربة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أنها لم تثبت الصلة بين التلقيح وحالات التهاب العضلة القلبية، مشيرة إلى أن الفائدة من اللقاحات تزيد على المخاطر المحتملة.

وقالت اللجنة إن حالات التهاب العضلة القلبية تم تسجيلها لدى الشباب والمراهقين، وأوضح نائب مدير مكتب أمن الوقاية في CDC توم شيمابوكورو، أنه تم رصد 484 من تلك الحالات لدى أشخاص دون سن الـ30 سنة، بين 27 مليون شخص تلقوا هذه اللقاحات.

ومن الحالات الـ484 نقل إلى المستشفيات 309 أشخاص، وتمكن 80% منهم من الشفاء من أعراض المرض، ولا يزال في المستشفيات حاليا 9 أشخاص فقط.

ويستخدم في الولايات المتحدة اثنان من اللقاحات المعتمدة على mRNA، من إنتاج "فايزر" و"موديرنا".

المصدر: فوكس نيوز