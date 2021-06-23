السعودية تتيح التطعيم بالجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا

أعلنت الصحة السعودية يوم الأربعاء اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا.

وأضافت الصحة السعودية أن ذلك تم طبقا لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

#الصحة: يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا، وذلك طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.#واس_عامpic.twitter.com/OtxO5AGQK1 — واس العام (@SPAregions) June 23, 2021

وأكدت الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط له؛ حيث تم حتى الآن إعطاء 16877881 جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركزا في مختلف مناطق المملكة.

وأفادت الوزارة يوم الأربعاء بأنها سجلت 1253 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1043 حالة، ووفاة 13 حالة.

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 478135 حالة، من بينها 11328 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، و1472 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 459091 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7716 حالة وفاة.

المصدر: وكالات