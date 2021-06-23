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غوليكوفا: سلالة "دلتا بلس" غير موجودة في روسيا

الصحة

غوليكوفا: سلالة
Sputnik Dmitry Astakhov
تاتيانا غوليكوفا، نائب رئيس الوزراء الروسي
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أكدت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، أن سلالة "دلتا بلس"، وهي إحدى سلالات "النسخة الهندية" من فيروس كورونا، لم يتم تسجيل إصابة واحدة بها في روسيا حتى الآن.

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وقالت غوليكوفا أثناء اجتماع ترأسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء: "تحدث العلماء الهنود عن وجود طفرات عدة من سلالة دلتا، والتي أطلق على واحدة منها دلتا بلس.. لا تزال هذه الطفرة غير موجودة في بلادنا، لكن ما يميزها عن غيرها انخفاض نشاط الأجسام المضادة للفيروس لدى متعافين من مرض كوفيد-19 ومطعمين".

المصدر: "نوفوستي"

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