دراسة تكشف عن الدور الفعال للبروتين الأكثر شيوعا بالدم في تمكين الإخصاب البشري ومكافحة العدوى

توصلت دراسة جديدة بقيادة جامعة كاليفورنيا في إيرفين، إلى أن بروتينا شائعا في الدم مفيد في تمكين الإخصاب البشري ومكافحة العدوى.

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وكشفت الدراسة أن الألبومين، البروتين الأكثر وفرة في الجسم، ينشط قنوات البروتون، المنتشرة أيضا في الجسم، ما يمنح الحيوانات المنوية القدرة على اختراق وتخصيب البويضة، والسماح لخلايا الدم البيضاء بإفراز كميات كبيرة من الوسطاء الالتهابيين لمحاربة العدوى.

وفحص الباحثون في الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Nature Communications، العلاقة الفسيولوجية بين الألبومين (Alb) وقنوات البروتون ذات الجهد البشري (hHv1)، وكلاهما ضروري لبيولوجيا الخلية في الصحة والأمراض.

وأوضحوا الآلية التي يرتبط بها الألبومين مباشرة ببروتون hHv1 لتنشيط القناة. وتشرح هذه الدراسة كيف يتم تحفيز الحيوانات المنوية للتخصيب، وتحفيز العدلات لإطلاق وسطاء في الاستجابة المناعية الفطرية. ووصف الباحثون دورا جديدا للألبومين في علم وظائف الأعضاء يعمل في العديد من الأنسجة التي تعبر عن البروتون hHv1.

وقال المؤلف الأول للدراسة رويمنغ شاو، من قسم علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في إيرفين: "وجدنا أن تفاعل الألبومين وhHv1 ينشط الحيوانات المنوية عندما تخرج من السائل المنوي وتدخل الجهاز التناسلي الأنثوي لأن الألبومين منخفض في السائل المنوي ومرتفع في الجهاز التناسلي. والآن نفهم لماذا تحسن مكملات الألبومين التلقيح الاصطناعي".

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وأضاف الدكتور شاو: "توصلنا أيضا إلى أن تفاعل Alb / hHv1 نفسه يسمح لخلايا الدم البيضاء المسماة العدلات بإنتاج وإفراز الوسطاء الالتهابية التي تقتل البكتيريا وتحارب العدوى".

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاستجابة الالتهابية نفسها يمكن أن تؤدي إلى المرض. ويشير الدور التحفيزي الأساسي للألبومين في فسيولوجيا الحيوانات المنوية والعدلات عبر البروتون hHv1 إلى أن الألبومين سيكون له دور معزز أو ضار لم يتم التعرف عليه بعد في الأنسجة الأخرى، بما في ذلك الجهاز العصبي المركزي والقلب والرئتين، وسيؤثر على سرطانات الثدي والجهاز الهضمي.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة، ستيف إيه إن غولدشتاين: "من المثير اكتشاف أن بروتينا شائعا لديه القدرة على تنشيط قناة البروتون. وتشير هذه النتيجة إلى استراتيجيات جديدة لمنع أو تعزيز الخصوبة، ولزيادة أو قمع الاستجابة المناعية الفطرية والالتهابات".

وتابع: "لقد وضعنا نموذجا للأساس الهيكلي لربط الألبومين بالقناة الذي يؤدي إلى التنشيط والتغييرات في الوظيفة الخلوية، ونقوم الآن بإجراء دراسات في الجسم الحي للعدوى الفيروسية والبكتيرية. وتشمل خطواتنا التالية دراسات حول تأثيرات مثبطات تفاعل Alb / hHv1 على العدوى والالتهاب والخصوبة".

المصدر: ميديكال إكسبريس