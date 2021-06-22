هل يمكن للزواج السيء أن يقتلك حقا؟ .. علماء يحذرون من أن فشل العلاقة الزوجية يعد سيئا مثل التدخين!

إذا كنت عالقا في زواج غير مرض، فإن بحثا جديدا مثيرا للقلق من إسرائيل يقترح أنه يجب عليك الحصول على حل لمشكلات الزواج أو المخاطرة بالموت في وقت مبكر.

وعبر استكشاف بيانات صحية واسعة النطاق تعود إلى أكثر من 30 عاما، قام فريق من جامعة تل أبيب بتتبع الوفيات وأسباب وفاة أكثر من 10000 رجل.

وكشفوا أن عدم الرضا عن الزواج، أو حتى الاعتقاد بأن زواجك سيئ، جعل الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض الأوعية الدموية الدماغية (CVA)، مثل السكتة الدماغية، أو انسداد الشرايين بنسبة مماثلة لمعدل التدخين وقلة النشاط البدني.

ووجد المعدون أن الرجال الذين شعروا بأن زواجهما غير سعيد، كانوا أكثر عرضة بنسبة 69.2% للوفاة من السكتة الدماغية من أولئك الذين كانوا سعداء بزواجهم.

وعند النظر في جميع حالات الوفاة المبكرة بين الرجال، كان معدل الوفيات أعلى بنسبة 19% لدى الرجال الذين قالوا إن زواجهم كان غير مرض.

ويقول معدو الدراسة إن السلطات الصحية يجب أن تروّج للعلاج بالزواج كوسيلة لتحسين صحة الرجل ومساعدته على العيش لفترة أطول.

وتغطي CVA مجموعة متنوعة من الحالات التي تؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ، بما في ذلك السكتة الدماغية والنوبات الإقفارية العابرة وتمدد الأوعية الدموية وانسداد الشرايين.

وقال معد الدراسة الدكتور شاهار ليف آري: "تظهر دراستنا أن جودة الزواج والحياة الأسرية لها آثار صحية على متوسط ​​العمر المتوقع. والرجال الذين أبلغوا عن تصورهم لزواجهم على أنه فشل، ماتوا أصغر من أولئك الذين اختبروا زواجهم على أنه ناجح للغاية".

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وأضاف: "أردنا تحليل البيانات التي جُمعت طوليا باستخدام معايير مختلفة لتحديد عوامل الخطر السلوكية والنفسية الاجتماعية التي يمكن أن تتنبأ بالوفاة من CVA والوفاة المبكرة لأي سبب من الأسباب".

وفي وقت مبكر من الدراسة التي استمرت 32 عاما، طُلب من المشاركين ترتيب مستوى رضاهم عن الزواج على مقياس من 1، ناجح جدا) إلى 4، غير ناجح.

وبمعنى آخر، برز مستوى الرضا عن الزواج كعامل تنبؤي لمتوسط ​​العمر المتوقع بمعدل يقارن بالتدخين والنشاط البدني.

وخلال 32 عاما من المتابعة، توفي 5736 شخصا، مع وفاة 595 فردا بسبب السكتة الدماغية.

واكتشف المعدون أن معدلات الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية زادت بنسبة 69.2% من 24.0 في المجموعة الأكثر رضا إلى 40.6 في المجموعة الأقل رضا.

وارتفعت معدلات الوفيات لجميع الأسباب بنسبة 19% من 248.5 في المجموعة الأكثر رضا إلى 295.3 في المجموعة الأقل رضا.

وأجرى الباحثون تحليلا إحصائيا لجميع عوامل الخطر المعروفة التي تسهم في الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم المفرط والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

ووجدوا أن الخطر النسبي للوفاة لأي سبب من الأسباب بين المتزوجين غير السعداء مقابل المتزوجين السعداء كان أعلى بـ1.21 بين غير الراضين عن زيجاتهم.

وأوضح الفريق أن هذه المعدلات تشبه البيانات الواردة في الأدبيات المتعلقة بالمدخنين وأولئك الذين يعيشون حياة مستقرة.

ونشرت الدراسة في مجلة الطب السريري.

المصدر: ديلي ميل