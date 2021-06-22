"غاماليا": يمكن التطعيم بـ"سبوتنيك لايت" بعد لقاحي "إيبي فاك كورونا" و"كوفيفاك"

قال رئيس مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن لقاح "سبوتنيك V" يصلح لإعادة تطعيم الذين تم تطعيمهم سابقا بلقاحي "إيبي فاك كورونا" و"كوفيفاك".

وأضاف العالم الروسي: "بشكل عام، يعتبر لقاح سبوتنيك لايت كافيا لإعادة التطعيم".

في وقت سابق، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن وزارته طورت مسالك معينة لإعادة تطعيم السكان ضد فيروس كورونا. وأضاف الوزير أنه يجب خلال فترة الوباء، التطعيم مرة أخرى بعد ستة أشهر، وفي الحالات والظروف العادية - مرة كل سنة.

إقرأ المزيد

يوم الاثنين، أعلن مركز "فيكتور" الروسي، أنه يمكن استخدام لقاح "إيبي فاك كورونا" لإعادة التطعيم مرات كثيرة وفقا للضرورة.

المصدر: نوفوستي