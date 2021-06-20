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علماء بريطانيون: استخدام جهاز الاستنشاق يقلص العلاج من "كوفيد-19" ثلاثة أيام

الصحة

علماء بريطانيون: استخدام جهاز الاستنشاق يقلص العلاج من
Sputnik Maxim Bogodvid
استخدام جهاز الاستنشاق
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ذكرت صحيفة "ذا تلغراف" أن علماء من جامعة أوكسفورد البريطانية، اكتشفوا أن استخدام جهاز الاستنشاق يقلص مدة العلاج من "كوفيد-19" 3 أيام.

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وأشارت الدراسة إلى أن المصابين بفيروس كورونا المستجد يمكن أن يفيدهم استنشاق دواء "بودسونيد" المستخدم لمعالجة الربو ومرض الرئة الانسدادي المزمن.

وذكرت الصحيفة أنه هذا الأسلوب قد يكون ممكنا اتباعه في معالجة مرض "كوفيد-19" منزليا.

المصدر: "سبوتنيك"

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