فيتامين الشباب الذي يساعد على الوقاية من ألزهايمر!

أعلن خبيرا الشيخوخة فلاديمير خافينسون وسفيتلانا تروفيموفا، أن العديد من اتباع نمط الحياة الصحي يستبعدون الخبز من نظامهم الغذائي، متناسين أنه يحتوي على مواد مفيدة للجسم.

إقرأ المزيد



واشار الخبيران، في برنامج تلفزيوني، إلى أن الخبز يحتوي على فيتامينات ومعادن ومواد مفيدة جدا للجسم بما فيها فيتامين В3، الذي يساعد الإنسان على الحفاظ على الشباب والجمال، ويحمي الدماغ ويساعد في الوقاية من أمراض خطيرة. ويلحق نقص هذا الفيتامين في الجسم الضرر بالجلد ويسبب الصداع والصداع النصفي والأرق والتهيج ومشكلات في الذاكرة. أما عند حصول الجسم على الكمية اللازمة من هذا الفيتامين، فإن بنية الجلد والأظافر والشعر تتحسن.

وعلاوة على ذلك، يقوي هذا الفيتامين جدران الأوعية الدموية ويساهم في عمليات التمثيل الغذائي وتحسين الذاكرة والأهم من كل هذا، يساعد على الوقاية من السرطان وأمراض أخرى.

ويقول البروفيسور خافينسون، "يساعد فيتامين В3 على إبطاء ظهور مرض ألزهايمر والوقاية منه".

ووفقا له، يمكن لجسم الإنسان إنتاج هذا الفيتامين من الأحماض الأمينية ولكن مصدره الأساسي هو بعض المواد الغذائية وأهمها كبد العجل والدجاج، الذي هو مستودع لفيتامين В3، حيث تحتوي 100 غرام منه على 80 بالمئة من حاجة الإنسان اليومية لهذا الفيتامين.

من جانبها تشير البروفيسورة سفيتلانا تروفيموفا، إلى أن خبز الجودار الأسود والحنطة السوداء والفاصوليا واللوز غنية بهذا الفيتامين أيضا. ولكن يجب أن نعلم أن الجسم يمتص هذا الفيتامين بصورة سيئة عند عدم وجود فيتامين В6.

المصدر: فيستي. رو