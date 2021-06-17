موسكو تمنح حوافز لتشجيع المشاركة في حملة التطعيم

أعدت بلدية موسكو حوافز سارة لأولئك الذين سيتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في موسكو. وفي مراكز التطعيم، يمكن لأي مواطن مشارك في حملة التطعيم تلقي الهدايا مباشرة بعد الحقن.

وافتتحت في المتجر الرئيسي للبلاد (غوم) بالساحة الحمراء، محطة للتطعيم في يناير الماضي. وأنشئت المحطة المجهزة بكل ما هو ضروري للتطعيم في الطابق الثالث للمتجر. ولا يتطلب التطعيم هنا تسجيلا مسبقا ويمكن أن يتلقى اللقاح ضد "كوفيد 19" كل من يرغب في ذلك مع شرط تقديم هوية شخصية.

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ويقدم لكل من تلقى جرعة أولى أو ثانية من اللقاح آيس كريم (البوظة) في الشوكولاتة.

أما مركز التطعيم الموجود في ناطحة السحاب "موسكو سيتي" فيشجع مشاركة الذين يأتون لتلقي اللقاح بتذاكر مجانية لزيارة منصة الرصد Panorama360 الواقعة في الطابق الـ89 لناطحة السحاب.

كما يتم تكريمهم بجولة استكشافية لمعالم موسكو من ارتفاع 89 طابقا، بالإضافة إلى مناظر خلابة ومحاضرة مجانية عن تاريخ موسكو.

يذكر أنه تم في موسكو، حسب المعطيات الأخيرة ، تطعيم ما يزيد عن 1.5 مليون شخص.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا