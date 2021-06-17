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عدد الأطفال المصابين بالسمنة ازداد في روسيا 5 أضعاف على مدار 30 عاما

الصحة

عدد الأطفال المصابين بالسمنة ازداد في روسيا 5 أضعاف على مدار 30 عاما
fb.ru
صورة أرشيفية
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ازداد بأكثر من 5 أضعاف عدد الأطفال المصابين بالسمنة في روسيا على مدار الثلاثين عاما الماضية .

واتضح ذلك من خلال إحصاءات أجرتها وزارة الصحة الروسية. ويشار إلى أنه، ارتفع على مدى 3 عقود ماضية عدد الأطفال البدناء الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 14 عاما من 68012 إلى 367633 إصابة بالمرض.

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ويشار كذلك إلى أن عدد الروس البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة قد ارتفع أيضا بشكل سريع.

وقد سجل الأطباء عام 1991 نحو 68 ألف طفل يعانون من الوزن الزائد. وفي الوقت نفسه، كان هناك 60.5 ألف بالغ يعانون من الوزن الزائد فقط.

وقد تغيرت تلك المؤشرات عام 2019، كثيرا حيث  ارتفع ، حسب موقع "ريدوس" الإلكتروني الروسي عدد المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة بين السكان البالغين إلى 1.7 مليون شخص.

يذكر أن رئيس مختبر بيولوجيا الأعصاب للنوم واليقظة في معهد النشاط العصبي والفيزيولوجيا العصبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير دوروخوف، كان قد قال في وقت سابق إن أمراضا مثل السمنة والسكري غالبا ما ترتبط بقلة النوم. وأشار الخبير إلى أنه "من الممكن قضاء ليلة أو ليلتين دون نوم، ولكن إذا لم تحصل على قسط كاف من النوم بشكل منتظم ، فلن يتمكن الجسم من التعافي لدرجة أنه يسبب تطور أمراض مختلفة".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

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