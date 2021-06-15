دراسة تحذر من أن مستحضرات تجميل شائعة قد تحتوي على مواد سامة يمكن أن تسبب مشاكل صحية تشمل السرطان!

حذرت دراسة جديدة من أن أكثر من نصف مستحضرات التجميل الشعبية التي تُباع في الولايات المتحدة وكندا، قد تحوي مستويات عالية من مواد كيميائية سامة تسمى بولي فلورو ألكيل (PFAS).

واختبر باحثون من جامعة نوتردام، أكثر من 200 منتج بما في ذلك منتجات الكونسيلر وكريم الأساس ومنتجات العيون والحواجب ومنتجات الشفاه، ووجدوا أدلة على PFAS في حوالي نصف (52%) منها.

والمثير للقلق أن الأبحاث السابقة ربطت بعض PFAS بمجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك سرطان الكلى وسرطان الخصية، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الغدة الدرقية، وانخفاض الوزن عند الولادة، والسمية المناعية لدى الأطفال.

وقال البروفيسور غراهام بيسلي، الذي قاد الدراسة، إن PFAS مادة كيميائية ثابتة - عندما تدخل مجرى الدم، فإنها تبقى هناك وتتراكم. وهناك أيضا خطر إضافي يتمثل في التلوث البيئي المرتبط بتصنيع هذه المنتجات والتخلص منها، والذي يمكن أن يؤثر على العديد من الأشخاص.

إقرأ المزيد

وتُعرف PFAS بأنها مجموعة كبيرة ومعقدة ودائمة التوسع من المواد الكيميائية المصنعة التي تستخدم على نطاق واسع لصنع أنواع مختلفة من المنتجات اليومية، وفقا للمعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية.

وأوضح الباحثون: "على سبيل المثال، تمنع الطعام من الالتصاق بأدوات الطهي، وتجعل الملابس والسجاد مقاومة للبقع، وتصنع رغوة إطفاء أكثر فعالية. وتُستخدم PFAS في صناعات مثل الطيران والسيارات والبناء والإلكترونيات".

وفي الدراسة، اختبر الفريق أكثر من 200 مستحضر تجميل للفلور - وهو مؤشر على استخدام PFAS في المنتج.

وكشف تحليلهم أن 56% من كريم الأساس ومنتجات العيون، و48% من منتجات الشفاه و47% من الماسكارا، تحتوي على مستويات عالية من الفلور.

وعلى وجه الخصوص، تبين أن المنتجات التي أعلن على أنها "طويلة الأمد" و"مقاومة للاهتراء"، تحتوي على مستويات عالية، وهو أمر غير مفاجئ، وفقا للفريق، نظرا لاستخدام PFAS غالبا لمقاومة الماء.

وبشكل مثير للقلق، اختُبر 29 منتجا بشكل أكبر، ووجد أنها تحتوي على ما يصل إلى 13 PFAS - ومع ذلك فإن أحد هذه العناصر فقط أدرج PFAS كمكون.

المصدر: ديلي ميل