هيئة رقابة روسية توضّح من عليه عدم تلقي جرعة ثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا

أوضح الخبراء في الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين متى يجب ألا يتلقى المواطن جرعة ثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقالوا إن الجرعة الثانية من اللقاح لا تحقن في حال لم يستطع شخص تم تطعيمه بجرعة أولى وقاية نفسه من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ناطق باسم الهيئة إن الجرعة الثانية في هذه الحال لا تحقن.

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وأعاد الناطق إلى الأذهان أن تطعيم عدد مهما كان أكبر من السكان يساعد في تشكيل مناعة القطيع.

ويرى الأخصائيون في الهيئة أن الصيف أفضل موسم لتلقي اللقاح كي يكون الإنسان محميا تماما بحلول الخريف الذي تزداد فيه نسبة المصابين بأمراض التنفس والإنفلونزا وغيرها من الأمراض المعدية التي تنتشر من الإنسان إلى الآخر عن طريق القطرات.

مع ذلك فإن الهيئة الروسية أعادت كذلك إلى أذهان المواطنين أن مَن يعانون مِن الحساسية عليهم إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل التطعيم لينصح له أي نوع من اللقاح يستحسن أن يتلقاه.

يذكر أن العلماء الروس كانوا قد سجلوا 4 أنواع من اللقاحات وهي "سبوتنيك v" و" سبوتنيك - لايت" و" أبيواك كورونا" و"كوفيواك".

المصدر : كومسومولسكايا برافدا