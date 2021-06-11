بلينكن: وفاة 700 ألف شخص بالإيدز في الولايات المتحدة منذ اكتشافه

ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن متلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" أودت بحياة نحو 700 ألف شخص في الولايات المتحدة منذ رصد المرض في البلاد.

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وقال بلينكن، في كلمة مصورة ألقاها الخميس خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "HIV"، إنه منذ رصده رسميا في الولايات المتحدة عام 1981 توفي في العالم نحو 32.7 مليون شخص جراء الأمراض المتعلقة بـAIDS، بينهم 700 شخص في الأراضي الأمريكية.

وتابع: "في الوقت الذي نعقد معكم هذه الجلسة، يعيش حاليا في العالم أكثر من 38 مليون شخص مع HIV، من بينهم 1.2 مليون شخص في الولايات المتحدة".

وأضاف بلينكن أنه منذ إطلاق الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، خطة طارئة لمكافحة "AIDS"، خصصت واشنطن أكثر من 85 مليار دولار في هذه الأنشطة، ما "أتاح إنقاذ حياة 20 مليون شخص".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات